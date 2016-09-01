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頻繁接觸仍無交集 北市府、遠雄分手恐成定局

北市府、遠雄對於大巨蛋案仍無交集，解約恐成定局。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-01  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕距離柯文哲所定下的9月8日大巨蛋改善大限僅剩一週，據了解，遠雄曾在8月30日向市府提出114頁公安減量方案，不過公文內容寸步不讓，甚至未附設計圖，北市府內部已著手解約程序，市府遠雄解約恐成定局。

根據《蘋果日報》報導，遠雄在本週二向北市府提出公安改善方案，內容長達114頁，這份公文不只給市府，也一併發函行政院、營建署等中央機關，但公文內容多數是重述遠雄過去主張，關於公安改善部分，不但毫無變動，文件甚至沒附任何設計圖。

據傳，兩週前柯文哲與趙藤雄曾在市府第二次為大巨蛋問題面對面討論，雙方針對這段時間以來的問題交換意見，柯文哲再次向趙藤雄表達市府依法行政的態度，會議中雙方依舊各自表達立場，也無具體結論與交集。

市府幕僚認為，遠雄從頭到尾都沒有任何改善誠意，北市府評估遠雄目前所有動作，可能都是為了後續訴訟準備，除非案情有重大的轉折，否則大巨蛋案雙方分手的機會相當濃厚。

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