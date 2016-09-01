蔡英文訪奇景光電 讚技術與研發領先全球

奇景光電董事長吳炳昇（前左）請蔡英文總統簽名留念。（記者王俊忠攝）

2016-09-01 18:19

〔記者王俊忠／台南報導〕總統蔡英文今下午造訪南科奇景光電公司，奇景光電執行長吳炳昌請總統講話時，蔡總統先明講「我可以講話，但是你們（指媒體）不能發問」；蔡英文說，台灣擁有一流的研發技術，她非常有信心，如個別企業做不到的，國家會集結力量，從技術領先到全方位領先。

面對媒體提問時，蔡英文回應說「我可以說話，但你們不可以發問」。她聽到媒體冒出黃志芳、田弘茂等相關人事案時，表情先是一楞，接著揮手示意不能再問。

蔡英文表示，她領受到台灣最先進的技術及研發能量，來自台灣各地的年輕工程師，在好的團隊領導下能發揮這麼大領先全球的科技能量在這裡，感到非常高興，台灣有這樣的技術與能量，能在全球相關領域裡有這麼大的市場佔有率，沒有看到的這部份更令人驚嘆！

總統說，經濟部長李世光特別來南科，我們對台灣相關研發能力有信心，有一些地方個別企業做不到，那就要由國家來做，也會用國家的力量，把這個產業從技術領先到全方位的領先，這是我們的目標，領受到這麼多，感謝各位對台灣科技產業的貢獻。