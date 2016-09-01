柯P影視音學校開講 學生直接嗆聲

2016-09-01 17:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕全國首創，由台北市政府文化局和台北文化基金會攜手合作，耗時兩年籌備的「臺北市影視音實驗教育機構」今開學，市長柯文哲以「我心目中的台北市」為題，和學生分享人生經驗，但現場有學生直接嗆聲，表示不能認同柯市長。

柯文哲說，每個心中都有一個自己的台北，既然是影視音學校開學，「我是二〇一五年拍片量最多的明星，不如分享自己的故事。」柯笑談自己因為鳳飛飛過世，飽受打擊，頓悟不要總覺得還有下一次，因此毅然挑戰登玉山、腳踏車環島和跟著大甲媽祖遶境等，以前總抱著有時間或有機會想法才要做的事，藉此鼓勵學生活在當下。柯肯定學生選擇影視音實驗機構的勇氣，但他強調，其實也沒有什麼了不起，因為人都會死掉，「還不如在人生中追尋意義 」。

對於市長演說，同姓男學生直言自己是抱著非常不愉快的心情聽完演講，不管是柯市長遇到挫折和失敗的態度，甚至是說人死了就沒了，都非常不能認同。柯強調，每一個挫折當下會覺得很嚴重，但過一段時間再看，就覺得沒有這麼嚴重，要保持淡然的心情，柯也幽默回應，「你不愉快只是折磨你自己。」

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