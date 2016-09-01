辜老爆料 田弘茂當年開車載他搞台獨

2016-09-01 16:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府八月三十一日宣佈由前外交部長田弘茂接任海基會董事長。對此，新台灣國策智庫創辦人辜寬敏一日爆料，當年他在日本推動台灣青年獨立運動，他到美國遊說時，就是田弘茂開車來接他，而且他到各地去遊說時，也是田弘茂開的車。

新台灣國策智庫今天召開記者會，宣佈將智庫捐贈給凱達格蘭基金會記者會。會中媒體詢問如何看待田弘茂接任海基會董事長時，辜寬敏表示「非常贊成」。

辜寬敏透露，當年他在日本東京推動台灣獨立運動（台灣青年會）時，他從東京到美國進行遊說，就是住在田弘茂家裡。「我跟他的關係就是這樣。」他的哥哥辜振甫長期擔任海基會負責人，他認為田弘茂可以在這個職務充分發揮。

辜寬敏：中國對台政策 百分百的失敗

被問到任命獨派人士擔任海基會董事長，會不會使得兩岸關係更往下走？辜寬敏說，台灣只有兩千三百萬人，沒辦法改變中國的對台政策，但是過去這段時間中國的對台策，是百分百失敗的。台灣與中國在文化、歷史、血統都有這麼密切的關係，但對中國的觀感卻是這麼不好，這代表中國過去對台灣的政策完全失敗、百分之百的失敗。

辜寬敏說，他支持蔡英文在中國政策「維持現狀」。但如果其他方面要維持現狀，他要百分之百的反對。因為，馬政府八年下來，把台灣社會搞成這樣，有多少事情要下定決心改革，「還要維持現狀嗎？」