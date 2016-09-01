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司院人事同意權 時力主張修法嚴審

2016-09-01  16:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今天提名台大法律系教授許宗力為大法官並為司法院院長。同樣也是台大法律系出身的時代力量立委黃國昌表示，他雖然沒上過許宗力的課，但對許在法學上的貢獻相當佩服，他並重申，盼先完成《立法院職權行使法》關於國會人事同意權的改革，再進入實質審查程序。

黃國昌受訪表示，許宗力是國內知名公法學者，上次許獲提名大法官時，任內也做出非常多重要的解釋，他對於許在法學上的貢獻相當佩服。

黃國昌表示，作為立委，接下來該做的就是履行憲法職責嚴審。他並重申，希望本會期開議後第一件事，就是完成立法院職權行使法的修正，按照新的法制來對於這次總統提名的司法院正副院長，提高審查密度。

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  • 黃國昌表示，作為立委，接下來該做的就是履行憲法職責嚴審。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃國昌表示，作為立委，接下來該做的就是履行憲法職責嚴審。（資料照，記者黃耀徵攝）

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