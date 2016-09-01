取締球迷好積極？呂秋遠批棒協「讓台灣成為禁忌」

2016-09-01 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕靜宜大學學生昨日在台中洲際棒球場觀賞U18台灣對上日本的賽事中，因舉起「台灣就是台灣」的標語，與棒協工作人員發生衝突，標語不但遭撕毀，人也被趕離球場。律師呂秋遠諷刺地表示，「這麼喜歡取締自己國民的棒協，我還是第一次見過呢。」

呂秋遠在臉書上寫到，棒協在承辦國際賽事時，一定有承諾場內不能出現「政治性標語」。但他認為，在一個自由的世界中，除了違禁品以外，棒協要約束球迷不得帶政治標語的決定根本難以實行。「難道球迷穿著『臺灣就是臺灣』的衣服，棒協也要當場把球迷的衣服脫光光？或是乾脆禁止球迷入場？」

呂秋遠認為，無論音樂、體育、藝術、表演，即使看起來和政治無關，但當中還是會有與政治緊密相連的部分。所謂「體育歸體育，政治歸政治」的說法，也只是強者的說法，由弱者說這種話只是一種安慰而已。

呂秋遠提到，球迷在買票時可沒有與主辦單位成立契約禁帶政治標語，因此站在球迷的立場來說，當然可以攜帶相關物品。他還舉例，如果美國球迷拿國旗進場，並說「美國就是美國，不是美洲華盛頓」，會有人認為這是政治標語嗎？

呂秋遠說，如果上述的例子不是政治標語，那為何「臺灣就是臺灣，不是中華台北」就該被處罰。他批評棒協自我矮化到如此程度，連「台灣」都變成不能夠提起的禁忌。

呂秋遠強調，台灣是一個民主國家，並非中國或北韓，如果真要控制球迷，「要不要先在購票須知上註明，以後看球賽攜帶的物品與衣著，不准提到臺灣與中華民國？」最後更酸說，「這麼喜歡取締自己國民的棒協，我還是第一次見過呢。」