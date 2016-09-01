郝明義宣布「開放台電」研究 黃國昌到場力挺
2016-09-01 16:10
〔記者楊綿傑／台北報導〕前國策顧問、出版人郝明義所主導，為期約兩個月的「開放台電－解開缺電之謎」研究行動，今日宣布結束，除將「修訂版研究報告」公布外，也發表一封給所有台同仁的公開信，以及提出電業法修法方面的意見。立法委員黃國昌也出席記者會，他肯定郝明義的研究行動，但台電卻錯失一個加強社會公信力的機會。
郝明義在「給台電同仁的一封信」裡提出兩項建議，首先要保護仍在核電廠工作的人員，讓他們能光榮安全退役。郝指出現在已經是反核意識高漲的時代，而國內核電廠也陸續封存、停機，甚至核廢料滿池的問題，但仍然有部分人極力企圖延長核電廠以獲取利益，郝希望台電同仁思考：「為了佔發電量3%的機組，讓工作同仁、弟兄冒這種險值得嗎？」
第二個建議則是與「電業法」修法有關，他強調外界指控的特權、開放台電是呼應電業法修法，好讓新的利益集團來趁火打劫，這些全部都是謠言。實際上他對於修電業法沒有研究，也沒有建議，但也認為不應該急著提出電業法修法，首要原因在於能源政策轉型還沒進行，方向跟主管單位也不清楚，舊有的人及方法又擬出電業法修法版本，讓人打問號。
其次，台電累積的問題很多，但數十年來的壟斷也累積很多資源及人才，所以在使台電自由化過程中如何進行適當分割是重大的課題。這些都必須透過中央、地方、台電本身，更透明且完整的討論。
黃國昌也到場力挺郝明義，他肯定郝明義跟整件事情完全無利害關係，沒有承攬相關工程等等，他對郝有很高的信任感。關於開放台電計畫，黃國昌認為這是台電一個可以加強社會公信力的機會，但台電顯然錯失了，十分可惜。
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