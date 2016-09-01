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談新政府百日民調直落 呂秀蓮有信心會更好

2016-09-01  15:11

〔記者郭逸／台北報導〕總統蔡英文及行政院長林全的人事任命陸續遭到外界批評，司法院正副院長、各大公股及國營事業的人事案都有問題，且蔡上任百日，民調直直落。前副總統呂秀蓮今坦言，總統會遇到內外壓力，挑戰是空前的，每件意外發生都考驗政府能否當機立斷，現在雖然不夠好，但下一個一百天有經驗，應該可以更好。

前總統府資政吳澧培日前大罵，兆豐、國營事業和各單位都是「做官的心態」，兆豐金控紐約分行在紐約涉嫌洗錢，總經理就是徐光曦，林全還敢任用，要負起最大責任。呂秀蓮則說，自己一直在想，總統當選後，獲得上千個人事任命案的權力，可能會出現錯誤，她認為人事任命應該法制化。

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  • 前副總統呂秀蓮出席活動，談及蔡政府上任後的問題。（記者郭逸攝）

    前副總統呂秀蓮出席活動，談及蔡政府上任後的問題。（記者郭逸攝）

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