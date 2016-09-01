棒協撕布條 人渣文本：觀察體育記者反應

台中洲際棒球場昨發生學生球迷高舉「台灣就是台灣」遭棒協人員撕毀。（圖擷取自PTT）

2016-09-01 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕台中洲際棒球場8月31日舉行亞洲青棒台、日賽事，靜宜大學學生到場高舉「台灣就是台灣」布條加油，卻遭棒協人員撕毀並請出場，引發爭議。有「熱血主播」稱號的體育記者丁元凱特別在臉書發文說，「政治應該滾出體育圈。」對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書發文表示看法。

人渣文本發文指出，棒協的作為不是重點，建議趁機觀察體育記者的反應。並提及今年8月奧運時，輿論狂轟體育線記者只會幫各大協會護航時，一堆記者澄清是中立報導、不會傾向協會。「我們就來長期觀察，看看一個人或一群人之所以被瞧不起，是基於哪一些的要素。」

靜宜大學學生昨天赴台中洲際棒球場，為亞洲青棒錦標賽與日本隊比賽的台灣隊加油，卻遭兩名自稱中華民國棒球協會工作人員的男子，粗暴撕扯他們手持的「台灣就是台灣」布條。被害學生已經委託律師，對動手的2名男子，以及棒協代表人廖正井提告毀損與強制罪。

丁元凱今天在臉書粉絲團的發文則表示，「這種抗議的頻率，最近越來越多，覺得有點『煩』，有時想想，這些人真的是為『體育』，還是為『政治』…如果這種『政治』加油持續進行，國際賽都不來台灣，體育迷你怎麼看！我始終覺得『體育迷』要團結，如果下次再看到這群人，就先問他，你認識哪位球員，你是『看球』還是『舉標語』，如果他們只是來『舉標語』，那我們『體育迷』應該大聲說『滾出去』…」。