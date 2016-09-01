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談田弘茂任海基會董事長 呂秀蓮：蔡英文終於想通了

前副總統呂秀蓮出席活動，談及蔡政府上任後的問題。（記者郭逸攝）

2016-09-01  15:06

〔記者郭逸／台北報導〕蔡政府選定扁時期的外交部長田弘茂出任海基會董事長，前副總統呂秀蓮今出席活動時直言「蔡英文終於想通了」，呂坦言，自己其實主張廢除海基會，因為國民黨時期，海基會任憑中國侵門踏戶，更往北京朝貢，海基會已成買辦階級，田弘茂具有專業知識，可以讓台灣站穩兩岸關係。

不過，外界認為田弘茂是深綠人士，更有獨派色彩，可能影響兩岸關係。對此，呂秀蓮認為，田弘茂其實是「淺綠」，且2千3百萬人投給蔡英文，其實等於「贊成台獨」，她相信田可以超越藍綠。

呂秀蓮今天也表示，蔡英文一位堅持拒絕中國提出的九二共識，才可以當選總統，九二共識就是個黑盒子，意義等同「一個中國」，認定台灣和中國不是「一個中國」，值得大家肯定。

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