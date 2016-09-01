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王定宇談九三遊行 「讓這群少數人激怒社會多數也好」

2016-09-01  15:21

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教「反汙名、要尊嚴』的九三大遊行上街在即，全國公務人員協會理事長李來希日前曾表示，軍公教人員走上街頭是長期受到汙名化的結果，民進黨立委王定宇認為：「也許讓這群少數人激怒社會多數也好，一次到位的改革反而可以速速完成！」

王定宇列出年金改革委員會現狀的彙總報告，軍、勞、公、教、私校、農民、與國民年金的平均每月給付，分別為4萬9379 元、1萬6179元、5萬6383元、6萬8025元、1萬7223元、7256元與3628元，其中軍公教每個月皆可領5萬元以上。

王定宇在臉書直言，現在由一群月領10多萬的退將、李來希們用著荒謬不實的「自我恐嚇」謠言動員，要號召部分每個月平均領五萬元以上的退休軍公教，要走上街頭遊行高喊「不公」、「抹黑」及「尊嚴」。

王定宇指出，占人口比例多數的其他人，反而要安慰這些人「沒有針對他們」、「沒有抹黑他們」，最後王則強調：「也許讓這群少數人激怒社會多數也好，一次到位的改革反而可以速速完成！」

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  • 談到軍公教九三遊行，王定宇認為：「也許讓這群少數人激怒社會多數也好，一次到位的改革反而可以速速完成！」（資料照，記者羅沛德攝）

    談到軍公教九三遊行，王定宇認為：「也許讓這群少數人激怒社會多數也好，一次到位的改革反而可以速速完成！」（資料照，記者羅沛德攝）

  • 王定宇臉書全文。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

    王定宇臉書全文。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

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相關關鍵字： 93遊行 九三遊行 年金改革 王定宇 軍公教
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