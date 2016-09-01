世大運田徑及跳水場館 今以1.4億元決標

2016-09-01 14:45

〔記者何世昌／台北報導〕北市府工務局新建處表示，台北田徑場及北市立大學天母校區詩欣館等2處世大運場館，已於9月1日決標，由福清營造股份有限公司以1億4518萬元得標。

台北田徑場是比照2009年聽障奧運作為2017台北世大運的開、閉幕典禮及田徑賽事場地；為了符合國際賽事標準，須重新取得國際田徑總會IAAF一級認證，因此採用「最有利標」方式辦理招標。

新工處指出，台北田徑場整建內容包含：增設直線跑道、跑道舖面之更新、跳板更新、調整助跑道、沙坑、鉛球場等體育設施；「詩欣館」則整修跳水池，並在3樓增設跳水的陸上訓練場。2項工程預計明年2月底完工、4月取得國際徑總會IAAF一級認證。