| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

世大運田徑及跳水場館 今以1.4億元決標

2016-09-01  14:45

〔記者何世昌／台北報導〕北市府工務局新建處表示，台北田徑場及北市立大學天母校區詩欣館等2處世大運場館，已於9月1日決標，由福清營造股份有限公司以1億4518萬元得標。

台北田徑場是比照2009年聽障奧運作為2017台北世大運的開、閉幕典禮及田徑賽事場地；為了符合國際賽事標準，須重新取得國際田徑總會IAAF一級認證，因此採用「最有利標」方式辦理招標。

新工處指出，台北田徑場整建內容包含：增設直線跑道、跑道舖面之更新、跳板更新、調整助跑道、沙坑、鉛球場等體育設施；「詩欣館」則整修跳水池，並在3樓增設跳水的陸上訓練場。2項工程預計明年2月底完工、4月取得國際徑總會IAAF一級認證。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 場館
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：世大運田徑及跳水場館 今以1.4億元決標


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.