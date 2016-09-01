原民正義委員會 推選首名代表破局

2016-09-01 14:33

〔記者曾迺強／阿里山報導〕阿里山鄉公所今天邀請近40名村長、社區發展協會理事長及部落各界人士，擬現場選出「總統府原住民族歷史正義和轉型正義委員會」1名鄒族代表，與會者均反映過程倉促，建議循鄒族公共議事規則，由8大部落商議推出人選後，再由長老會議推舉人選擔任鄒族代表。

與會的原民會副主委汪明輝回應，尊重各界意見，不強迫在期限內推出代表，若各族群趕不及12月1日前推舉，擬把日期延後，讓各族群充分討論後再推出人選。

總統蔡英文在8月1日以總統身分向原住民族道歉，並宣布將組成「總統府原住民族歷史正義和轉型正義委員會」，該任務編組是原住民族集體決策的機制，將於12月1日前推舉出各族群代表，今天是鄒族、也是第1個辦理推舉會議的族群。