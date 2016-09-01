林全指派 張兆順任兆豐金董事長

2016-09-01 14:19

〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀美國紐約分行疑似洗錢疑雲，由於不符美國法律規定遭美方重罰，兆豐金控現任董事長徐光曦請辭以示負責，行政院長林全今天與民進黨立委舉行便當會時主動表示，他將指派一銀前董事長張兆順為兆豐金控董事長，今天下午或明天就會公布人事令。

民進黨立院黨團幹事長吳秉叡今天下午在便當會後，轉述林揆的上述說法。被詢及張兆順是否已經首肯？吳秉叡表示，基本上張兆順已經同意這項新人事令，但要財政部簽核上來。

吳秉叡並表明希望會計師出身的張兆順，未來好好整頓兆豐金控的內部狀況。便當會也有共識，有關兆豐銀案的爭議徹查與究責無上限。