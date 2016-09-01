郭正亮明日就職立委 將進入司委會

2016-09-01 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委顧立雄在轉任不當黨產委員會主委後，立委空缺將由前立委郭正亮遞補，明日上午將在立法院院長會客室宣誓就職。

郭正亮在今年2月曾因酒駕被逮，酒測值達0.64毫克，在傳出他即將接任顧立雄的立委空缺時，曾因酒駕問題引起各界關注，不過郭正亮表示，願意擔任反酒駕大使，並推動相關改革。針對有部分人士希望撤銷郭正亮之不分區立委遞補資格，民進黨方面則回應，撤銷不分區立委地補資格的前提是「喪失黨員資格」，此並非中央黨部行政裁量就可以撤銷的。

郭正亮今日上午受訪時表示，一切等明天上任後再說，至於被問到屬意哪個立院常設委員會？郭正亮說，若無意外將會遞補顧立雄在司法與法制委員會的遺缺，但若黨團有成員想到司委會，就配合黨團運作。