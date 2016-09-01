涉貪！長治鄉長許玉秀30萬交保 公所秘書收押

2016-09-01 14:12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東檢調偵辦長治鄉道路工程圍標弊案，發現有公務員涉入，經傳喚鄉長許玉秀，公所秘書傅中及許玉秀的丈夫劉富榮等人到案說明後，檢察官認為3人涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例，諭令許玉秀30萬元交保，劉富榮20萬元交，傅中聲押獲准，另有4名涉嫌圍標成員及廠商遭到羈押或交保。

屏檢表示，不法集團成員黃宥豐、李水木、黃競德為使特定業者黃貴得得標，涉嫌在104及105年間，以強暴、脅迫等方式使有意投標長治鄉公所道路工程的廠商不敢投標，讓黃貴得以98％比率標得多項道路工程，深入調查後，發現有公務員牽涉其中。

檢察官昨天遂指揮屏東縣調查站及刑警大隊，兵分12路搜索長治鄉公所及涉案業者、公務員辦公室和住處，傳喚嫌疑人及證人共13人到案說明。

檢察官訊問後，認為黃宥豐、李水木、黃競德、黃貴得及長治鄉長許玉秀、公所秘書傅中、劉富榮等7人，違反政府採購法及貪污治罪條例等罪嫌重大，諭令被告許玉秀具保30萬元、劉富榮具保20萬元、李水木具保3萬元、黃競德具保3萬元。

其他3名被告黃宥豐、黃貴得及傅中，檢察官則認為有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，昨晚向屏東地院聲押，法官於今天凌晨2時許裁定羈押禁見。