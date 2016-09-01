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司法院正副院長提名出爐 黃國昌：嚴肅面對審查職責

2016-09-01  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕副總統陳建仁今天上午召開記者會，宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，立委黃國昌在臉書上表示，他將會嚴肅面對大法官同意權的審查職責。

陳建仁今天宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布五名大法官被提名人，包括嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元；總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

黃國昌表示，他和大部分的被提名人都相熟，以前經常在法學研討會或司法改革的公共論壇中會面，雖然他從未上過他們的課，但對於這些法學界的前輩，見面時都尊稱「老師」，也十分敬佩他們的學養以及推動若干改革的努力。

黃國昌說，「嚴審大法官」是他在憲法上擔負的職責，也是他過去參與「民間監督大法官聯盟」一貫的主張，因此，會嚴肅面對這次的大法官同意權審查，也維持上個會期結束前就已提出的主張：「先完成《立法院職權行使法》關於國會人事同意權的改革，再進入實質的審查程序」，而他也相信，過去他在法界的前輩們，應該都能贊同這種嚴審的立場。

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  • 黃國昌在表示，他將會嚴肅面對大法官同意權的審查職責。（資料照，記者黃耀徵攝）

    黃國昌在表示，他將會嚴肅面對大法官同意權的審查職責。（資料照，記者黃耀徵攝）

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