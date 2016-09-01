田弘茂掌海基會 張志軍：關鍵是「九二共識」而不是人

2016-09-01 13:32

〔記者林良昇／綜合報導〕總統府昨發宣布由前外交部長田弘茂接掌海基會，中國國台辦主任張志軍今受訪時表示，兩岸兩會要恢復商談機制，需確認九二共識的政治基礎，關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

張志軍說，建議去看看2008年5月26日海基會向海協會發來的函件及3天候海協會的覆函，張志軍特別指出，內容都有明確提到是在九二共識的基礎上重新恢復商談。

張志軍強調，所以「問題的關鍵是政治基礎、是授權商談的政治基礎，而不是人」。

張志軍今參加第22屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」，會後接受媒體訪問時表示，海協會與海基會若要恢復商談的機制化，必須要確認「九二共識」這樣的一個共同政治基礎，並由「當局授權」。