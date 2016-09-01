| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

田弘茂掌海基會 張志軍：關鍵是「九二共識」而不是人

2016-09-01  13:32

〔記者林良昇／綜合報導〕總統府昨發宣布由前外交部長田弘茂接掌海基會，中國國台辦主任張志軍今受訪時表示，兩岸兩會要恢復商談機制，需確認九二共識的政治基礎，關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

張志軍說，建議去看看2008年5月26日海基會向海協會發來的函件及3天候海協會的覆函，張志軍特別指出，內容都有明確提到是在九二共識的基礎上重新恢復商談。

張志軍強調，所以「問題的關鍵是政治基礎、是授權商談的政治基礎，而不是人」。

張志軍今參加第22屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」，會後接受媒體訪問時表示，海協會與海基會若要恢復商談的機制化，必須要確認「九二共識」這樣的一個共同政治基礎，並由「當局授權」。

廣告
  • 國台辦主任張志軍回應兩岸會談機制，強調關鍵是九二共識政治基礎而不是人。（資料照，記者廖振輝攝）

    國台辦主任張志軍回應兩岸會談機制，強調關鍵是九二共識政治基礎而不是人。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九二共識 張志軍 田弘茂
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：田弘茂掌海基會 張志軍：關鍵是「九二共識」而不是人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.