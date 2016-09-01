柯「抄家滅族」說惹議 陳佩琪：欺騙確實不好

2016-09-01 13:16

〔記者謝佳君／台北報導〕台北市長柯文哲昨在公安督導會報中，以「抄家滅族」及美國人介意被說「You are a liar」，暗示相關局處不得說謊、蒙蔽他，這番言論再度引發關注。市長夫人陳佩琪今天被問及此事，僅表示欺騙確實是不好的行為，但不便評論這番言論，應該直接去問柯文哲。

陳佩琪今天出席代言台北市立聯醫失智守護月活動，對於柯p前一天的言論，她認為，欺騙確實不好，相信大家都不喜歡下屬或同儕之間欺騙，當然是不被允許的。至於柯講什麼話語，她不清楚到底發生什麼事，但欺騙確實是不好的行為，柯應是希望禁止這樣的行為，不過這樣的話合不合適，應該去問他本人，身為他的太太不適合公開談論。

至於夫妻倆在家中，她只會關心比較大條的新聞，這些言論跟市政沒有什麼特別關係，她通常只關心市政重大事情。最近一些市政重大議題也已結束，像是大巨蛋和美河市已暫時告一段落。

至於柯p逐漸擺脫低迷的民調，市政逐漸起步，一一上軌道，陳佩琪認為，柯一向照自己的步調走，但不知為何三月時卻把他過去失言重新檢視一次，不過當時他並沒有做什麼事，卻被帶風向，將他上任一年的事情重新review，就能打趴一個人。