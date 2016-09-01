談「九三大遊行」 台灣教師聯盟：糟糕身教示範

2016-09-01 12:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕對於九三大遊行，台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，過去不公是他們這些既得利益者所致，寧可少領也要下一代有未來，上街是糟糕身教示範。國家年金改革委員會代表馮光遠則認為，在其中他看到人性不堪面，若不改，大家後代都受害。

軍公教「反汙名、要尊嚴』的九三大遊行上街在即，台灣教師聯盟今邀請馮光遠及多名具備教師或退休教師身分的成員，出席「台灣不能破產，台灣教師支持年金改革記者會」，指出部分軍公教人士似是而非的言論，反對或曲解了年金改革內涵，造成社會對立。

台灣教師聯盟理事長蕭曉鈴指出，她認為九三上街極其不可，退休金計算制度非常不公平，老師應以身作則站出來呼籲，上街是糟糕的身教示範，現在的22K低薪環境，是他們這些既得利益者造成，不希望因此世代對立或不公，寧可少領，也要讓下一代有未來。

蕭曉鈴舉例，教師加總一個月繳約5000元，繳25年才150萬元，每月可領6萬，領2、30年領到死，再這樣領，國家當然倒，她身為老師就是要公平正義，這樣領退休金的所得替代率實在太可怕，18趴只是幌子，還在領的人不是老邁就是過世，勿再以此混淆視聽。

馮光遠指出，在年金改革尤及九三遊行中，他看出人性不堪的素質，年金改革應該談基礎年金，讓所有公民在晚年能過有尊嚴的平等生活，是社會安全網，退休後還有領年終獎金，難道是要國家獎勵退休過太好，過去的弱勢族群已成優勢族群，應發揮同理心。

身為退休教師的台灣北社副社長李川信感慨，當老師就是要光明正大表示身分，說改革也沒關係，有人說過去軍公教薪水低，其實政府給予補貼支出龐大，包含油電、生育、教育、生育、住宅等補助非常多，軍公教勿說政府過去有虧待，此事社會自有公評。