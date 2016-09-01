媒體提問不當黨產條例違憲 陳建仁這樣回答

2016-09-01 13:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今天上午宣布提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布五名大法官被提名人共七人。不過被媒體問到，敏感的不當黨產條例，是否有違憲問題時，身兼大法官審薦小組召集人的陳建仁，則是反應很快的回說：「就讓大法官被提名人在立法院的時候，再來回覆立委意見。」

陳建仁今天在總統府秘書長林碧炤陪同下，於總統府召開記者會宣布延宕已久的司法院正副院長被提名名單，以及五名大法官被提名人，包括嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、民間司法改革基金會董事長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元。總統府今天將咨文送立法院，提請立院同意。

在開放詢答時，媒體也提到日前立法院通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，有違憲爭議，大法官咨文送到立法院後，這題勢必成為立委質詢時的必考題，被提名人是否可以在今天表態？對此，陳建仁則說，「就如同你說的，這要在立法院回答，看被提名人有沒有意見表達，如果沒有的話，就讓他們在立法院的時候，再來回覆立委意見。」

此外，針對法官退休俸太高問題，媒體詢問司法院長被提名人許宗力對此的立場？身兼年金改革委員會召集人陳建仁又上場救援說，年金改革是全面性的，所有職業別都要做檢討、考慮，相信被提名人未來也會在立法院中被問到這題。

至於有媒體爆料，許宗力涉對前妻陳妙秋家暴，對此，許宗力則是完全否認，「只能說是個性不合離異，這已經是將近四十年的事情了。」