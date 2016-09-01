中國對台已讀不回 黃昭順：不是派田弘茂就能解決

2016-09-01 12:58

［記者陳鈺馥／台北報導］海基會董事長將由前外交部長田弘茂接任，國民黨立委黃昭順今受訪說，中國持續對新政府已讀不回，這不是派田弘茂就能解決的。

黃昭順說，關鍵是對於兩岸關係的定調，蔡英文總統在就職演說時提到有九二歷史事實，但不承認九二共識，兩岸關係從那時起退至冰點，未來要如何破冰是總統要去思考的，若無法突破，田來接也起不了作用。

民進黨立委蘇巧慧則說，台灣是一個主權獨立國家，政府要堅決守護台灣主權，對於海基會董事長的人事，相信蔡英文總統的安排是最有利的。