93軍公教上街 遊覽車上千

發起「反污名、要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教勞」九三大遊行的監督年金改革行動聯盟1日舉行行前記者會，號召軍公教勞警消人員3日一起上凱道表達訴求。（記者廖振輝攝）

2016-09-01 12:40

〔記者黃邦平／台北報導〕以軍公教為班底的「監督年金改革行動聯盟」發起9月3日遊行，宣稱各地響應熱烈，光是遊覽車將超過1000輛，他們批評近日政府及某些團體試圖打壓，根本就是「提油救火」，只會「越燒越旺」。

全國教育產業總工會理事長黃耀南說，很遺憾接近遊行日就出現很多阻撓，例如退輔會發表4點原則作切割，全國教師工會總聯合會（全教總）年金特刊「抹黑」，很多學校當天安排學校日老師無法出席，還有，昨天總統蔡英文聲稱不改革會讓下一代受害，也許是出於善意，卻讓世代對立更嚴重，副總統陳建仁公開信提到過去軍公教調薪，可是沒提到早年薪資有多低。

黃耀南說，還有很多耳語，例如活動經費來源，這次要花上百萬元，全都是參與團體一點一滴自由捐出來，絕對不是外界影射的某政黨或團體。

陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷表示，現在政府政策老是「轉彎、轉彎、再轉彎」，府院黨三頭馬車，說話不算數，根本不知道該相信誰，遊行前「提油滅火」只會「越燒越旺」，軍公教都是依法過退休生活，「何錯之有」？

高雄市教育產業總工會理事長劉亞平痛罵，小英執政百日慘不忍睹，頻頻喊話反而是挑動職業不公、世代對立。全國教育產業總工會副理事長彭如玉也指稱，軍公教勞都是為政府賣命做事的員工，竟然被政府糟蹋、抹黑，長期被媒體、名嘴操作、賤踏，這次遊行是全民尊嚴之爭。

退役中將胡筑生說，當天遊行將分為4個縱隊，分別在大安森林公園、中正紀念堂、二二八和平公園集結，由160面國旗前導4路並進，預定下午3點15分通過景福門管制點、4點在凱道集合完畢，由於當天可能將有超過1000輛遊覽車，可能造成不便，要請台北市民多多包涵。

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