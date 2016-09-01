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傳駐星代表為黃志芳 府：有確定就會公佈

2016-09-01  12:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導，原已宣誓就職將接任駐新加坡代表的媒體人江春男，日前因酒駕風波，最後辭去代表一職。黨政人士今指出，蔡英文總統將派總統府新南向政策辦公室主任黃志芳駐星國代表，新加坡也將作為整個新南向政策的指揮站。對此，總統府發言人黃重諺表示，相關人事目前都在規劃中，一旦有確定，就會對外公佈。黃志芳本人的手機則轉語音。

《蘋果日報》報導，在江春男酒駕事件後，蔡英文總統隨即徵詢黃志芳意願，之後由外交部通知星國政府新人事案。據透露，總統府最快本週就會公布駐星代表名單。

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  • 媒體報導，蔡英文總統將派總統府新南向政策辦公室主任黃志芳駐星國代表。（資料照，記者張嘉明攝）

    媒體報導，蔡英文總統將派總統府新南向政策辦公室主任黃志芳駐星國代表。（資料照，記者張嘉明攝）

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