勞動部公布調整例假同意書草案 未規定需送地方主管機關核備
2016-09-01 12:41
勞動部公布「勞雇雙方協商調整例假同意書（範例）」草案。（圖擷自勞動部網站）
〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今（1日）正式在網站上預告《勞基法》第36條的「裁量基準」，其中只要符合下列情況，就可在二週期內挪移勞工例假包括年節等因公眾生活便利、工作地點在海上等特殊地點往返耗時，以及在國外、船上、飛機上等執行職務等，形同最長可讓勞工連續上班12天。
根據勞動部網站所公布的令釋預告草案，提到「原則上勞工不得連續工作逾六日」，但只要符合下列3種情況，可事前徵得勞工同意後適當調整例假，包含「屠宰業、客運業者因應國定假日工眾生活便利需求」、「因工作在海上、高山或偏遠地區等特殊地點，交通耗時」、「因在國外、船艦、航空器、闈場或電廠歲修執行職務，以致有必要連續工作逾6日」，都可比照辦理。
勞動部也同步公布：「勞雇雙方協商調整例假同意書（範例）」草案，未來可供勞資雙方使用，在範例同意書草案中載明例假挪移的理由、雙方權利，包括勞工可以以健康或任何正當理由隨時終止，其餘勞動條件不得變更等，但裁量基準並未規定需送地方主管機關核備、也未載明需工會或勞資會議同意。
對此網友紛紛認為該草案未規定須送地方主關機關核備是一大問題：「不要核備有點扯」、「不用核備，送了資方好大一把尚方寶劍」、「以後先調假事後，再補同意書就好」。
勞動部說，草案即日起公告至9月8日，並徵詢各界意見，希望進度能趕在行政院指示的10月1日期限前完成，有任何意見與建議可書面致函勞動部，或透過勞動部民意信箱陳述意見。
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