故態復萌？立委爆羽協私設條款統一選手裝備
2016-09-01 12:42
〔即時新聞／綜合報導〕我國羽球好手戴資穎在奧運期間未穿著官方贊助球鞋引發關注。後來更爆出同為國手的廖冠皓未使用贊助球拍遭罰30萬，讓羽協備受外界指責。雖然羽協理事長程俊琅承諾將取消贊助商球鞋與球拍限制，並成立專案小組制定相關議題。但民進黨立委黃國書爆料，羽協企圖藉明年世大運與2018亞運，綁定選手的服裝與球拍。
綜合媒體報導，民進黨立委黃國書、張廖萬堅，在上午召開「球員不容綁架，體育改革豈能空窗」記者會。黃國書接獲投訴，羽協要求選手簽署「2017世大運暨2018雅加達亞運培訓隊第一階段第一期選手放棄書」，將世大運和亞運綁在一起，如無意願或因受傷無法參加第一期訓練，一次就得面臨2年的培訓球監，質疑羽協為何有如此權力對待選手？
黃國書補充，培訓早有官方規範，但如果要加入代表隊，羽協又私設「培訓隊教練與選手管理辦法」，要求選手在比賽期間必須裝備規定服裝與球拍，否則將被禁賽或處罰。
對此，體育署副署長林哲宏表示，世大運綁亞運是希望選手在奧運後的培訓不要中斷，但如有疑慮的話可以考量其他做法，會再進一步與羽協溝通。至於統一服裝球拍一事，林哲宏強調，羽協已公開宣布取消球衣、球拍規範，體育署將要求羽協更改管理辦法，對方也已承諾改善。
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