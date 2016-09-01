舉「台灣就是台灣」布條遭驅逐 綠委：棒協心裡有鬼？
2016-09-01 12:19
〔記者鄭鴻達／台北報導〕數名大學生昨觀看亞洲盃U18青棒錦標賽台日大戰時，持「台灣就是台灣」布條，遭棒協人員撕毀布條、驅逐出場，引發爭議。民進黨立委黃國書、張廖萬堅砲轟棒協無端生事引起憤怒，寫台灣加油難道也要改，難道棒協心裡有鬼？
黃國書表示，昨日在台中的賽事中，棒協人員以蠻橫方式扯掉觀眾手上標語並驅逐出場，是非常不當作法，引起很大憤怒也傷了球迷的心，希望體育署能向棒協了解處理此狀況的SOP，球迷相關主張及立場應被尊重，即使是拿類似標語，何須如此對待球迷。
黃國書也說，此狀況本來沒事，一經棒協粗暴拉扯就成問題，成了棒協在引發事端，難道寫台灣加油也要改，棒協是否心裡有鬼，何為政治標語應明確定義，如為特定政黨、人物宣傳即屬之，台灣畢竟是言論自由的國家，若非明顯特定政治宣傳就應寬鬆規範。
張廖萬堅表示，他曾帶隊赴美參賽，家長舉國旗、在球員席放國旗都沒事，他問比賽主辦說循奧會模式是否可放國旗，但對方回答「who cares」，心裡有鬼才會在意，這些行為都是很自然的感情表示，棒協用喝令、驅逐的方式，好像不是在台灣而是在中國比賽。
體育署副署長林哲宏表示，有關標語問題是台中市府與棒協協調的結果，因為我國屬於國際奧委會IOC的成員，後續其所辦賽事必須遵守，中華台北一名是退出聯合國後，為了突破中國矮化而讓選手出賽，所爭取談判到的模式，是歷史上不得已、無奈的作法。
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