回應民團 行政院會通過：弱勢住社宅比例30％

回應民團要求，行政會通過弱勢族群住社會住宅比例為 30%。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-01 11:53

〔記者李欣芳／台北報導〕為積極推動社會住宅，行政院今天召開的院會通過「住宅法修正草案」，將社會住宅提供弱勢族群入住比例，由現行10％訂為30％

，行政院長林全指示將這項修法列為行政院在立法院本會期的優先法案，並要內政部與立委溝通，以利通過這項修法。

內政部次長花敬群在院會後表示，這次社會住宅提供弱勢族群入住比例，由現行10％很明確地訂為30％。另外，針對青年入住社會住宅部分，這次修法也明定，將提供一定比例予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者居住。

花敬群說，青年入住社會住宅比例，將授權地方政府彈性訂定，例如台北市政府訂為5％，但入住後必須設籍。

行政院原本要在先前的院會通過「住宅法修正草案」，將社會住宅提供弱勢族群入住比例訂為20％，因比例太低引發社會住宅推動聯盟等社福團體抗議，通過修法臨時喊卡，但因這項修法有急迫性，政院在本週一的行政、立法協調會報與黨籍立委溝通修法爭議，會中定調社會住宅提供弱勢族群入住比例，訂為30％。

政院知情官員表示，政院推動社會住宅是為落實蔡總統的社會住宅政見以及居住正義，因此推動「住宅法」修法有急迫性，政院因此列為本會期優先法案。