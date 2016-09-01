G20歐習會將談兩岸關係 外交部：掌握雙方討論議題

2016-09-01 11:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕G20峰會即將開始，美國資深官員日前證實，「歐習會」可能觸及兩岸關係，美方也強調鼓勵台灣拓展國際空間。外交部今早回應，台美近年互信堅強，溝通管道多元順暢，與美方就此次「歐習會」也已進行密切聯繫，對於討論議題均有掌握。外交部並感謝美資深官員在歐巴馬出訪前重申美對台政策，高度彰顯台美堅實友好。

歐巴馬總統明將啟程赴中國杭州，出席9月4日開始的G20峰會。美國白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）及國務院亞太助卿羅素（Daniel Russell）日前在美國務院回應媒體詢問時表示，美國總統歐巴馬與中國領導人習近平會面時，若中方提及台灣議題，歐巴馬會重申美方一貫政策與「台灣關係法」，美國希望看到兩岸穩定，並期待兩岸為此做出貢獻。針對是否支持台灣參與國際民航組織（ICAO）大會，美國官員雖未具體回答，但強調美國鼓勵台灣拓展國際參與空間。

外交部今早回應此事，表示近年台美互信堅強，溝通管道多元順暢，雙方持續保持密切合作。關於此次「歐習會」，外交部表示，我與美方先前已進行密切聯繫，對於雙方討論的議題均有所掌握。外交部也說，外交部及我駐美代表處已就此次歐巴馬訪「中」，成立專案小組，隨時掌握最新資訊，並密切注意後續發展。

另針對美國資深官員在歐巴馬總統出訪前，特別重申美對台政策，外交部認為，此具有特別意義，高度彰顯台美關係的堅實友好，外交部對此表示感謝。