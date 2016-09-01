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撕毀「台灣就是台灣」布條 中市府：棒協不能無限上綱

2016-09-01  11:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中洲際棒球場8月31日舉行亞洲青棒台、日賽事，學生球迷高舉「台灣就是台灣」布條加油，卻遭棒協人員撕毀並請出場，引發爭議。台中市政府1日召開記者會，發表3點聲明，強調棒協相關規定不應無限上綱，更不能因此造成人民權益傷害；市府將加強警力支援，確保球場安全和球迷權益。

8月31 日晚上有鄉民在PTT爆料，自己的朋友在洲際棒球場拿標語放在椅背，就遭到棒協的驅逐，甚至被撕毀布條，同學們隨後前往警察局報案。一位律師到場了解事發經過後，將配合同學們在1日前往台中地檢署遞狀提告。

從現場的影片可以看到，在2分42秒左右，一名中年球場人員搶走前方大學生舉的「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」標語，並且大力撕扯，隨後大學生們只能無奈地離開球場。

台中市政府新聞局長卓冠廷今（1）日代表市府召開記者會，並發表以下3點聲明：

1. 市府理解棒協希望引用國際性賽事相關規定，但相關規定不應無限上綱，更不能因此造成人民權益傷害。在不干預賽事的前提下，應保障言論自由，這是林佳龍市長認為在台灣、尤其在台中最應珍惜的民主價值。

2. 市府已與棒協展開溝通，對於此次棒協扯下球迷旗幟，造成衝突，棒協應進行檢討、改善和彌補，並加強職員教育訓練，避免再次發生類似情況。

3. 市府將加強警力支援，確保球場安全和球迷權益。

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  • 舉「台灣就是台灣」布條被撕毀，台中市政府新聞局長卓冠廷召開記者會表示，棒協相關規定不能無限上綱。（記者黃鐘山攝）

    舉「台灣就是台灣」布條被撕毀，台中市政府新聞局長卓冠廷召開記者會表示，棒協相關規定不能無限上綱。（記者黃鐘山攝）

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