護黨產 國民黨出「連環」招提釋憲聲請

國民黨主席洪秀柱1日針對黨產議題召開記者會，指出不當黨產處理委員會組織違法違憲。（記者簡榮豐攝）

2016-09-01 11:21

〔記者施曉光／台北報導〕儘管依照現行「司法院大法官審理案件法」規定，國民黨必須有三十八席立委連署才能就「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，但國民黨今天上午向司法院提出所謂「連環套式的釋憲聲請」，質疑三十八席釋憲門檻違憲，請求大法官會議做「破例」釋憲，若獲認可，再由國民黨三十五席立委提出釋憲聲請。

國民黨主席洪秀柱表示，期待大法官能主持正義，受理國民黨的聲請，並即時完成解釋，以維護台灣政黨政治及民主發展。

洪秀柱說，民進黨政府打著轉型正義之名制定不當黨產處理條例，但真正用意是要消滅國民黨，從此可以唯我獨尊，再也沒有競爭對手，而且民進黨所謂以實質法治國原則為立法依據，參照德國處理東德共產黨財產方式，只是企圖合理化其充斥違憲的說詞。

她強調，東德是由前蘇聯扶植成立的共產獨裁政權，政權原本就缺乏民主正當性，德國統一後當然有理由以實質法治國的原則，對前東德共黨財產加以處理，反觀我國自行憲以來，民主憲政秩序從未中斷，而且實現政黨輪替執政，民進黨不但與國民黨同在這個憲法秩序中成長，由於自由公平競爭，已經兩度執政，援引東德案例根本是引喻失義，形同自我否定。

洪秀柱抨擊，不當黨產處理條例是「不倫不類」的立法，違憲條文太多，已被法界戲稱是「法律違憲大全」，共有十點違憲，我們的釋憲聲明書就十點有關條文，昨天成立的行政院不當黨產處理委員會則是違法違憲組織。

劉漢廷指出，近一個月來，許多學者專家同情國民黨處境，提供許多專業意見，其中都是大學法律系教授及實務界專家，該黨經研究獻策意見後，發覺仍有一條釋憲道路，雖然並非大法官審理案件法所規定的條件之一，但確實可行。

他強調，這條路是連環套的聲請勢憲，先以政黨名義針對第大法官審理案件法五條第一項第三款，必須三十八席才能聲請的規定，請求大法官針就此破例聲請釋憲，再由藍委三十五席立委提案就不當黨產處理條例聲請釋憲。

劉漢廷還說，民國八十八年九月十日的第一千一百二十五次全體大法官會議中曾經討論過，雖然政黨、人民必須窮盡司法手段，待終審判決結果確定，才可以就法律規定聲請釋憲，但如果事實已經非常明瞭，又具有憲法的重要性，大法官仍可個案受理聲請，因此國民黨這套釋憲模式，並非憑空想像出來的。