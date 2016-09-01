司法院正副院長人選 許宗力、蔡烱燉獲提名
2016-09-01 11:11
總統府1日舉行公布司法院正、副院長被提名人及大法官被提名人記者會，圖為正、副院長被提名人許宗力（左）、蔡烱燉（右）。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕司法院正副院長提名人選終出爐，副總統陳建仁今天在「司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」上宣布，前司法院大法官、台大教授許宗力以及最高法院法官蔡烱燉獲提名司法院正、副院長。
在記者會上同時宣布5位大法官被提名人，包括前政務委員許志雄、司法院副秘書長張瓊文、財團法人民間司法改革基金會董事黃瑞明、台大法學院院長詹森林及台大法律系教授黃昭元。
許宗力現職為台大科際整合法律學研究所教授，德國哥廷根大學法學博士，專長為憲法類，曾任台大法學院院長、行政院公平會委員、司法院大法官、台灣法學會理事長；蔡烱燉現職為最高法院法官，政大法律研究所法學博士，專長為民事法類，過去曾任新竹地方法院院長、中華民國法官協會理事長。
許志雄，台大法學碩士，曾任蒙藏委員會委員長、行政院政務委員、民主進步黨仲裁委員等職務，專長為憲法類；張瓊文（女），政大法律研究所法學碩士，專長為行政法類和民事法類；黃瑞明，台大法學碩士，專長為民事法類和基礎法律類。
詹森林，德國法蘭克福大學法學博士，現為台大法學院院長，同時兼職財團法人臺灣民法研究基金會董事兼秘書長；黃昭元，美國哈佛大學法學博士，現為國立臺灣大學法律系教授，專長憲法類與國際法類。
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