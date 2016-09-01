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金管會監督不力 許忠信：藍應開除曾銘宗、綠換掉桂先農

2016-09-01  11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對兆豐銀紐約分行遭美開罰、金管會對海外分行監督不周，成功大學法律系國際金融法教授許忠信今日表示，當時擔任金管會主委的國民黨立委曾銘宗，及時任銀行局局長的現任金管會副主委桂先農兩人未盡監督之責，呼籲國民黨應開除曾的黨籍，免除立委之職，民進黨也應換掉桂先農，以示改革決心。

許忠信認為，爆發兆豐銀紐約分行涉及洗錢案，顯示金管會完全忽略其海外分行的監理義務和責任，以及分行是總行一部分的法律性質。

許指出，根據巴賽爾銀行監督委員會1975年協議的「母國監督原則」，海外分行的監督不僅是地主國監督機關的責任而已，母國監督機關要負主要責任，我國的金管會對兆豐銀紐約分行絕對有監督之責。

許說，當時的金管會正、副主委曾銘宗、桂先農顯然怠忽監督責任，他呼籲國民黨應該在九月全代會開除曾銘宗黨籍來自我改革，民進黨政府也要免除桂先農金管會副主委職務，讓整個調查更公正客觀。

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  • 許忠信針對兆豐銀行危機一事發表看法。（記者黃耀徵攝）

    許忠信針對兆豐銀行危機一事發表看法。（記者黃耀徵攝）

  • 成大國際金融法教授許忠信今呼籲，國民黨應開除立委曾銘宗黨籍，民進黨政府要換掉桂先農。（記者陳鈺馥攝）

    成大國際金融法教授許忠信今呼籲，國民黨應開除立委曾銘宗黨籍，民進黨政府要換掉桂先農。（記者陳鈺馥攝）

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相關關鍵字： 兆豐銀涉洗錢 許忠信 金管會
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