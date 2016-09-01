特偵組預算大砍 北檢擴增肅貪人力

2016-09-01 11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組明年度事務費用預算遭法務部減列64％，裁撤特偵組可能成定局，關於特偵組若廢除，台北地檢署可能接手諸多重大案件，肅貪人力是否足以負荷？自今天開始，北檢增設重大刑案專組「吉」組，兼辦肅貪業務，並由「特偵一班」的北檢主任檢察官周士榆領軍，專辦重大刑案及貪污等案件。

此外，原借調特偵組的北檢主任檢察官林宗志，今天也已歸建北檢，接任檢肅黑金專組「愛組」主任檢察官，至於號稱「天下第一組」的檢肅黑金專組「忠組」，則由原本的愛組主任檢察官陳佳秀接任。加計北檢新增設的重大刑案組，包括吉組主任及檢察官在內，以及原先「忠」、「愛」兩個檢肅黑金專組，未來北檢專辦肅貪等重大案件的檢察官人數將達22人。

至於特偵組則在林宗志歸建北檢後，不再補缺；比較肅貪人力，北檢將比特偵組現有人力多3倍，是全國各地檢署之冠。