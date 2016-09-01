| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
 首頁 > 政治

特偵組預算大砍 北檢擴增肅貪人力

2016-09-01  11:11

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組明年度事務費用預算遭法務部減列64％，裁撤特偵組可能成定局，關於特偵組若廢除，台北地檢署可能接手諸多重大案件，肅貪人力是否足以負荷？自今天開始，北檢增設重大刑案專組「吉」組，兼辦肅貪業務，並由「特偵一班」的北檢主任檢察官周士榆領軍，專辦重大刑案及貪污等案件。

此外，原借調特偵組的北檢主任檢察官林宗志，今天也已歸建北檢，接任檢肅黑金專組「愛組」主任檢察官，至於號稱「天下第一組」的檢肅黑金專組「忠組」，則由原本的愛組主任檢察官陳佳秀接任。加計北檢新增設的重大刑案組，包括吉組主任及檢察官在內，以及原先「忠」、「愛」兩個檢肅黑金專組，未來北檢專辦肅貪等重大案件的檢察官人數將達22人。

至於特偵組則在林宗志歸建北檢後，不再補缺；比較肅貪人力，北檢將比特偵組現有人力多3倍，是全國各地檢署之冠。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 特偵組 肅貪 肅貪人力 預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：特偵組預算大砍 北檢擴增肅貪人力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.