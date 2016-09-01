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球迷舉「台灣就是台灣」遭棒協撕毀驅趕 體育署這麼說...

2016-09-01  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲青棒賽台日之戰昨日晚間在台中洲際球場進行，但過程中有球迷手持「台灣就是台灣」標語旗幟，遭棒協人員強行扯下並驅趕出場。對此，體育署副署長林哲宏表示，因我國為國際奧委會（IOC）成員，如果是IOC相關賽事就必須遵守其規定，之後會針對此問題研擬SOP，並和棒協協調讓球迷在球場周圍表達訴求。

遭到驅趕的球迷為靜宜大學學生，靜宜大學教授鄭懿瀛今日在臉書發文，強調棒協的行為不僅造成布條損毀，更扼殺了言論表達自由。她將與學生在明日下午兩點到台中地檢署提告。

根據《ETtoday》報導，體育署副署長林哲宏表示，已就此事與棒協秘書長聯繫。他提到，棒協與台中市府協調，會讓球迷在球場入口周圍表達訴求，體育署也將對此研擬SOP。林哲宏解釋，我國為IOC會員國之一，進行IOC相關賽事就得遵守規定，不得出現政治性標語。但他強調，體育署將會思考如何在不被IOC停權的情況下，讓民眾自由表達訴求，他也坦言，使用中華台北確實是不得已的作法。

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  • 林哲宏（左）表示，未來將思考如何在不被IOC停權的情況下，讓球迷表達訴求。（資料照，記者黃耀徵攝）

    林哲宏（左）表示，未來將思考如何在不被IOC停權的情況下，讓球迷表達訴求。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 球迷標語旗幟遭棒協工作人員強奪撕毀。（圖片擷取自PTT）

    球迷標語旗幟遭棒協工作人員強奪撕毀。（圖片擷取自PTT）

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