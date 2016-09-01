韓媒貼身採訪洪慈庸 探討台灣青年參政浪潮

今天立法院新會期報到，時代力量立委洪慈庸身邊出現幾家韓國媒體，原來是來台灣拍攝專題，探討青年低所得及參政現象。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-01 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕2014年台灣爆發太陽花學運，開啟了青年參政的嶄新浪潮，由年輕世代組成的時代力量也已成立1年多。有媒體報導指出，今天立法院第9屆第2會期報到，時代力量立委洪慈庸身邊出現幾家韓國媒體，原來是來台灣拍攝專題，探討台灣青年低所得問題及青年參政現象。

據《中央社》報導，洪慈庸表示，這次韓國媒體是來做專題報導，因為韓國跟台灣的狀況很像，青年所得都非常低。且台灣政治發展讓韓國人相當驚訝，為何麼年輕人可以組成一個政黨？如時代力量選上5名立法委員，韓媒就很好奇這件事，他們也希望能鼓勵韓國年輕人做出改變

報導也提到，韓媒為了拍攝專題，在1、2個星期前就來到台灣，跟著幾位立委拍短片。洪慈庸也說到，韓國媒體都說韓語，所以溝通上有些問題，她目前只有學幾句韓語，像是「謝謝」、「你好」，但其他都太困難了。