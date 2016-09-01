台灣不能破產 台教聯盟等民團力挺年金改革

台灣教師聯盟與多個本土社團1日召開記者會，台灣教師聯盟理事長蕭曉玲（右二）與教師聯盟理事馮光遠（左二）等人表達支持年金改革立場。（記者朱沛雄攝）

2016-09-01 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕「台灣不能破產！台灣教師支持年金改革！」包括台灣教師聯盟、台灣社、台灣北社、台灣客社、人本教育基金會、台灣母語教師協會及工具青年陣線等民團，今天共同召開記者會，呼籲更多的教師挺身而出支持政府的年金改革，一同承擔台灣未來的問題，維護台灣的社會公平正義，關心下一代的未來。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，被中山國中無理解聘，拿到退撫金才知道，占了國家很多便宜，很汗顏，她並出示自己在97年的薪資表證明，當時月繳退撫基金4千多元，依規定在解聘後5年內領回退撫基金25萬元，如以一個月繳5千、一年繳6萬計算，到退休時共繳退撫基金150萬元，退休月領6萬，不到一年半就領回原繳退撫基金，之後領的就是政府補助，與勞工和私校老師相比，公校老師領數倍退休金，是非常不公平的退休制度，是政黨不負責任讓國家破產，很多老師跟她說，寧願少領，也希望下一代有未來，年金不改革所造成的世代和階級對立將會更嚴重，台灣會倒下去，經濟不會好。

人本基金會執行長馮喬蘭表示，她收到一封教師的私人電子郵件，指9月3日上街頭的老師未必都是反改革，而懇請朋友們諒解，她呼籲不認同「一毛不讓」的教師，不要成為別人上街頭的工具，不只是台灣不能破產，教育典範的價值更不能破產，當老師被學生質問對年金改革的想法、退休時想要享有的價值，老師要如何回答？

工具青年陣線代表宋運川表示，9月3日軍公教人員上街，他特別注意退休警察的訴求，基層警察訴求組工會，但高層並不認同支持，上層的意見也未必代表基層想法，改革未必要收回退休者的權益，而是要顧及未來年輕人的權益。

台灣北社副社長、退休10年老師李川信表示，剛退休時月領8萬6千多元，之前改革過，變成月退領7萬多元，但退休的人愈來愈多，年金一定要改，國家才不會破產。

台灣社社長張葉森表示，年金改革本就是擋人財路，原不容易，部分被改革或參與改革者提出詭異的言論，讓社會動盪不安，退休教師或教師團體願意站出來支持年金改革，值得肯定，年金絕非天上掉下來的禮物，而來自於人民納稅錢，現在一個小孩要養5、6個長輩，讓青年世代感受到非常沈重的壓力，不上班比上班領的更多也很離譜，7、8成台灣民眾支持年金改革。

年金改革委員會代表馮光遠表示，貪婪是人性面不堪的素質，聽了二個多月年金改革內容，相關單位提出的報告數據令人驚嚇，下週會進入討論階段，台灣人民應無歧視受到平等待遇，過著有尊嚴的退休生活，因此基礎年金和職業別年金應有所區別，退休後還有年終獎金是完全不公平的事，每個月領這麼多錢，卻要上街抗議，是過慣了優渥的生活，抗議者聲稱自己以前很努力認真工作，但台灣有誰不是很努力認真工作呢？

國家財務因年金面臨崩壞，優渥族群的子女、孫子女都是受難的一代，不只自己面臨惡果，大家的子孫也都會面臨惡果，討論年金改革不是污名化某些類別，也不宜用自私的心抗拒改革。

台灣客社社員、退休教師陳彩仁表示，台灣面對年金問題的財政困難，如同美國打越戰時陷在財政泥沼中，一定要在尚未全面失控時儘速改革，否則台灣希臘化，連海港都被別的國家買走。台灣母語教師協會理事鐘有進表示，母語教師對於傳承下一代有使命感，因此支持年金改革。

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台灣教師聯盟與多個本土社團1日召開記者會，台灣教師聯盟理事長蕭曉玲拿出公務人員退撫基金管理委員會發還原繳付基金費通知單表示，現有年金制度不公平，表達支持年金改革立場。（記者朱沛雄攝）