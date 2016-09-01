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田弘茂掌海基會 國台辦重申九二共識

2016-09-01  10:46

〔記者林良昇／綜合報導〕前外交部長田弘茂接任海基會董事長，中國國台辦發言人馬曉光今接受台灣媒體訪問時表示，海基會和海協會協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」，唯有海基會授權確認「九二共識」，機制才得以延續。

在超過3個月懸缺後，總統府昨晚證實，將由前外交部長、國策研究院文教基金會董事長田弘茂接掌海基會，國台辦昨晚無回應，馬曉光則在今早接受台灣媒體訪問時表示，造成兩岸兩會（海基會、海協會）協商和聯繫機制停擺的原因是「眾所周知」。

馬曉光說，大陸的態度是明確的、一貫的，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現「一個中國」原則的共同政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制才得以延續。

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  • 前外交部長田弘茂接任海基會董事長，中國國台辦發言人馬曉光今接受台灣媒體訪問時表示，海基會和海協會協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」，唯有海基會授權確認「九二共識」，機制才得以延續。 （資料照，記者劉信德攝）

    前外交部長田弘茂接任海基會董事長，中國國台辦發言人馬曉光今接受台灣媒體訪問時表示，海基會和海協會協商和聯繫機制停擺的原因「眾所周知」，唯有海基會授權確認「九二共識」，機制才得以延續。 （資料照，記者劉信德攝）

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