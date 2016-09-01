去年政治獻金收入 民進黨近2億、國民黨未破億

2016-09-01 10:20

〔記者林良昇／台北報導〕監察院今公告104年度政黨、政治團體政治獻金會計報告書收支結算表，今年大選取得政權並獲得國會最多數的民進黨，去年政治獻金收入合計為1億9221餘萬，為在立法院有席次的4大政黨最多，而國民黨去年政治獻金收入合計僅9141餘萬，未達民進黨的一半。

據監察院公告的104年度收支結算表，今年取得政權並獲得逾國會席次半數的民進黨，去年度政治獻金收入合計1億9221餘萬中，個人捐贈收入就達1億3147餘萬；支出合計則為1億5789餘萬，近半花在選務費用支出。

百年老店的國民黨，去年度政治獻金收入合計9141餘萬，其中5026餘萬來自營利事業捐贈收入；支出合計為8208餘萬，則有高達4860萬用於捐贈其推薦之公職候選人競選經費。

今年首次參加大選的時代力量，去年度政治獻金收入則為2519餘萬，2278餘萬來自個人捐贈收入；支出合計2061餘萬，最大宗則花費在選務費用支出。

親民黨去年度政治獻金收入則為1307餘萬，其中營利事業捐贈收入為833餘萬；支出合計1300餘萬，700萬用於捐贈其推薦之公職候選人競選費用，為支出的最大項目。