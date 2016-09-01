田弘茂掌海基會 吳秉叡：若中國一直挑剔人選非好事

2016-09-01 10:17

［記者陳鈺馥／台北報導］海基會董事將由曾提議護照加註台灣的前外交部長田弘茂出任，外界解讀中國可能無法接受。對此，民進黨立委吳秉叡今受訪表示，如果中國一直要對海基會董事長人選挑剔找毛病，這對兩岸關係也非好事。

吳指出，海基會董事長由誰出任、是否適任，總統府有專業考量，田在民進黨執政時曾擔任外交部長，當然會執行當時政府政策，而海董不是都要用藍營人馬，外界對林全內閣成員太藍已很多批評，用自己人是可以的。

國民黨立委李彥秀則認為，田弘茂是資深外交官出身，有其專業能力，但他以前擔任外交部長時曾在護照上加註台灣，新政府選擇田出任，反映無心也無力處理兩岸事務。