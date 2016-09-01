九三遊行 時力：遺憾沒看到具體主張

立法院時代力量黨團1日召開「年金永續、世代正義」記者會，由黨主席黃國昌主持，共同呼籲各行各業代表客觀事實站在客觀立場，針對年金改革進行實質的討論。（記者黃耀徵攝）

2016-09-01 10:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕軍公教九三大遊行後天展開，對此，時代力量立委黃國昌表示，年金制度已經到了不改不行的狀況，時力尊重九三遊行，但無法了解九三遊行的主要訴求、年金改革的願景是什麼，沒辦法進一步評論。立法院時力黨團總召徐永明則強調，年金制度改革的討論並不會汙名化任何職業，很遺憾沒有看到九三遊行具體主張。

徐永明表示，不管是從哪一個職業退休的國民，都應該受到公平、合理、有尊嚴的照顧與對待，希望各行各業代表，應回到年金制度的客觀事實、永續性以及世代正義等三個基礎上。

時力黨團並提出「年金改革四大主張」，包括：一、應公平對待享有年金制度的每一個人。二、應公開透明地再分配。三、要重視世代正義。四、要年金永續。

黃國昌表示，尊重蔡總統組成年金改革委員會，有關整個改革法案，將等到明年年金改革委員會提出方案後，在國會進行實質審查，因此時力目前還不急著提出相關修法。

黃國昌表示，很多年輕軍公教也支持年金改革，年金改革需要跨越職業別、跨越世代及黨派立場，必須全民參與才能成功。他也強調，年金改革過程一定會有痛苦，一些本來的既有權益會遭受犧牲，「但這些犧牲，都是為了下一代，及共同台灣未來」，盼制度討論與設計時能「在無知之幕下進行」做全盤考慮，否則只是把爛攤子讓下一代承擔。

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