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談司法改革要點 許宗力：參審制較可行

準司法院長許宗力（左）表示，讓人民參與審判可讓法院納入不同人們的經驗法則，降低法官獨攬審判權力所可能出現的風險。（記者方賓照攝）

2016-09-01  13:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天上午正式公布司法院正、副院長提名人選為許宗力、蔡烱燉。有媒體報導指出，許宗力今天提出司法改革4項要點，如釐清司法公信力不張原因、讓人民可對裁判違憲聲請大法官解釋、推動參審制，及終審法院設大法庭等4項要點。

據《聯合報》報導，許宗力表示，讓人民參與審判是司法改革的重要方向，可讓法院在事實認定及法律適用，能納入不同人們的經驗法則，降低法官獨攬審判權力所可能出現的風險。他指出，觀審制目前已陷入困境，陪審制也不適用我國的歐陸法系，參審制應該較為可行。

報導也提到，許宗力認為，影響司法公信力的因素很多，但其中一個關鍵是法官的法律見解不一致，才會讓民眾無所適從而引發爭議。他認為可透過審級制度達成垂直統一法律見解。另外，庭與庭之間也要達成水平統一才能減少爭議。

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