中廣花蓮台追回歸公 徐永明：下一步是帝寶

中廣花蓮台經過10年官司，終歸國有。（資料照，游太郎攝）

2016-09-01 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕交通部提告追討中廣花蓮台土地案，官司打了10年，最後交通部逆轉勝訴，中廣花蓮台9640平方公尺土地，必須回復登記為中華民國所有，對此時代力量立委徐永明表示：「追討中廣不當黨產再下一城，下一步就是帝寶」。

根據《民報》報導，交通部提告追討中廣花蓮台土地案，官司歷經10年，原本一、二審判決中廣公司勝訴，不過花蓮高分院去年更三審大逆轉，認定中廣違反《國有財產法》等法規，改判交通部勝訴，一共9640平方公尺土地收歸國有；中廣花蓮電台與緊臨的松園別館、臥松園區的景觀結合，花蓮縣府文化局已打算好好規劃利用，並活化中廣花蓮電台建築物，未來當地將成為人文歷史文化的精髓重鎮。

對此，時代力量立委徐永明表示，國民黨雖堅稱不當黨產這幾年已陸續清理完成，但其實很多案件是經過訴訟官司，才肯歸還國家，例如這個中廣花蓮台官司；徐永明說，未來政府除了向國民黨及其附隨組織持續追討不當黨產外，過去被無償占用的補償，要如何計算、回補給國家，也是工作重點之一。

徐永明認為下一個該追討的土地就是中廣仁愛路基地，也就是後來轉手給中投公司、私人建商，建成現在的帝寶，雖經過層層交易，但國民黨侵占國家財產、獲取暴利的證據明確，不當黨產處理委員會應立即向國民黨追徵不當獲利。