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新政府最有效率的行動是？ 郝龍斌：追殺國民黨

2016-09-01  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府執政已超過百日，政績執行也成為話題焦點，前台北市長郝龍斌稍早在臉書表示，新政府上任後最有效率的事，就是「追殺國民黨」。

郝龍斌認為，民進黨政府的人事安排充滿「酬庸」、「卡位」，執政態度也和「謙卑」背道而馳，隨後更直言：「最有效率的事，大概就是追殺國民黨吧。」

郝龍斌表示，先前自己到花蓮輔選，平日與假日人流差不了多少，一開始以為是花蓮生活步調慢，但郝宣稱在拜票時聽到許多店家說，街上狀況是因為「觀光客銳減」，暑假的觀光收益重挫，他們一點也不想要這樣。郝龍斌提到，這樣的經濟狀況轉變已經慢慢浮現，呼籲執政者應走到民間感受人民需求。

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  • 郝龍斌認為，新政府上任後最有效率的事，就是「追殺國民黨」。（資料照，記者黃耀徵攝）

    郝龍斌認為，新政府上任後最有效率的事，就是「追殺國民黨」。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 郝龍斌臉書全文。（圖擷取自郝龍斌臉書粉絲專頁）

    郝龍斌臉書全文。（圖擷取自郝龍斌臉書粉絲專頁）

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