難關過靠這招？李艷秋稱：蔡政府等待軍公教裡的段宜康

2016-09-01 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕退休軍公教將在九三發起的「反汙名，要尊嚴」遊行，是蔡上任後最大規模的遊行活動，資深媒體人李艷秋在臉書PO文，認為「蔡政府在等待軍公教裡的段宜康」。

李艷秋認為，蔡政府的應變荒腔走板，幾個步驟毫無準頭，承諾的事立刻被打臉，顯得心慌意亂，更為遊行添薪加柴，她也整理蔡政府在這幾天的說法，批評其因應毫無能力。

李艷秋說，九三遊行號稱有十萬人，大眾可以觀察一件事，凡是超過萬人的遊行，主事者常犯大頭病，以為自己光芒萬丈，要不就有一堆人搶佔舞台，爭相出頭發表宏論，現在蔡英文在等待的，就是軍公教陣營裡的段宜康，一句錯話就可以毀掉遊行。

李艷秋也奉勸，退將及高官，退出發言及指揮的角色，把遊行還給基層軍公教，因為當官帶兵習慣了，部屬故舊前呼後擁，加上媒體追訪，說話難免大聲，很容易步上段宜康的後塵，如此，蔡政府的難關就過了。