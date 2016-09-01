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李茂生談顧立雄動怒事件 「換成我也會動怒」

顧立雄昨在不當黨產委員會接牌儀式中槓上記者，台大教授李茂生表示，換作是他也會因為記者的無厘頭問題動怒。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-01  09:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會昨舉行揭牌儀式，黨產委員會主委顧立雄卻在儀式中槓上記者，引起草協聯盟發起人徐巧芯在臉書上質疑顧立雄「在大聲什麼」？不過台大法律系教授李茂生在臉書表示，假如是自己被記者問到無厘頭的問題，同樣會動怒。

李茂生表示，不當黨產委員會委員羅承宗的確有做錯事，但沒那麼嚴重，況且法律沒有規定有前科者不能當委員，當然既可以質疑，但若要採取這麼嚴苛的標準，記者其實可以去質疑更多其他官員。而該名記者眼見顧立雄動怒後，擔心顧是否能夠「超然獨立」，李茂生認為，「記者為了維護黨的尊嚴與財產發問是沒問題」，沒有人要求記者必須政治中立，但面對顧立雄這個法律專家，記者是否先熟讀法律規定再來發言會比較好？

李茂生指出，顧立雄確實有點咄咄逼人，但他是站在「理」這一方，也凸顯出發問記者的不用心，至於徐巧芯批評顧立雄一事，李茂生則開玩笑地說：「我不做任何評論，其實是懶得評論。不過，我真的是好愛你喔。」

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  • 李茂生臉書全文。（圖擷取自李茂生臉書）

    李茂生臉書全文。（圖擷取自李茂生臉書）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 徐巧芯 李茂生 顧立雄
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