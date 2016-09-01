立法院第9屆第2會期報到 綠委黃偉哲搶第一

2016-09-01 09:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今進行第9屆第2會期的立委報到，民進黨立委黃偉哲早上6時15分便來排隊，順利搶下頭香第一名，第二名則是民進黨立委陳歐珀，國民黨立委曾銘宗排第三。

立法院第9屆第2會期今早8時開始辦理立委報到，黃偉哲自第8屆第2會期至今，已經完成第1名報到的8連霸，本屆再度排第一，順利奪下9連霸。

黃偉哲說，只是剛好早陳歐珀5分鐘到，第一名報到不是重點，立法委員重要的是要問政第一，自己因為昨天就待在台北，也剛好睡不太著，早上5時30分起床、6時出門，這會期各委員有比較正常，沒像以前誇張，前一天就帶棉被來搶位的。