舉「台灣就是台灣」布條看球賽 疑遭棒協人員撕毀

一群靜宜大學學生在觀眾席手持「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」的布條加油，卻遭到棒協工作人員搶奪毀損。（圖擷自PTT）

2016-09-01 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕台中洲際棒球場昨日舉行亞洲青棒台、日賽事，一群靜宜大學學生在觀眾席手持「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」的布條加油，卻遭到棒協工作人員搶奪毀損，目前靜宜大學同學們已委任律師，預計在今日下午2時提告，但撕毀者亦回應不排除提告。

昨晚有鄉民在PTT爆料，自己的朋友在洲際棒球場拿標語放在椅背，就遭到棒協的驅逐，甚至被撕毀布條，同學們隨後則前往警察局報案。一位律師到場了解事發經過後，將配合同學們在今天前往台中地檢署遞狀提告。

從現場的影片可以看到，在2分42秒左右，一名中年球場人員搶走前方大學生舉的「台灣就是台灣」標語，並且大力撕扯，隨後大學生們只能無奈地離開球場。

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