YouBike史無前例大故障 恐達36小時北市府擬開罰

YouBike昨清晨系統異常。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2016-09-01 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕YouBike已是許多民眾重要的交通工具，但YouBike租借站昨早發生大故障，影響14萬人次，修復完成可能需費時36小時，北市府擬依契約開罰。

《蘋果日報》報導，YouBike這次大故障原因是軟體更新過程中程式毀損，全台778站點、1萬7317個車柱無法啟用，影響約14萬人次。對此交通局表示，待廠商全面恢復營運後，將要求廠商提供檢討報告，並依報告資料祭出契約罰金。

報導指出，北市交通局長劉嘉祐科長表示，依合約規定，系統停止運作超過4小時就會懲處1萬元，之後每小時罰1萬元，廠商預估今天下午5點可能全面恢復，估計將處分罰金33萬元。