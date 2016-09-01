辭兆豐董座後返台 徐光曦：被汙名化成洗錢

前兆豐金董座徐光曦今晨搭機返回台灣，他向媒體強調，兆豐金只是沒處理好申報的問題，但卻被渲染成洗錢，實在是滿可惜。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-01 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢案延燒，上任僅15天的兆豐金董座徐光曦，昨天在美國宣布辭去兆豐金所有職務。徐光曦今天清晨5點多搭機返回台灣，他向媒體強調，兆豐金只是沒處理好申報的問題，但卻被渲染成洗錢，實在是滿可惜。

綜合媒體報導，徐光曦在機場表示，兆豐金只是申報上出現問題，但卻被汙名化成洗錢，實在滿可惜，如果自己請辭讓外界沒有藉口再攻擊兆豐金，他認為「這不是很好嗎？」，徐光曦還說自己無愧良心就好，讓外界公正調查，早日還兆豐清白，也還自己清白。

徐光曦也說到，這次赴美拜會洛杉磯、芝加哥分行的當地主管機關，說明了兆豐金的狀況，並向美方表示兆豐內控已有很大改進，美方聽了也相當正面回應且表示體諒。