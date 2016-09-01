| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

辭兆豐董座後返台 徐光曦：被汙名化成洗錢

前兆豐金董座徐光曦今晨搭機返回台灣，他向媒體強調，兆豐金只是沒處理好申報的問題，但卻被渲染成洗錢，實在是滿可惜。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-01  08:37

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢案延燒，上任僅15天的兆豐金董座徐光曦，昨天在美國宣布辭去兆豐金所有職務。徐光曦今天清晨5點多搭機返回台灣，他向媒體強調，兆豐金只是沒處理好申報的問題，但卻被渲染成洗錢，實在是滿可惜。

綜合媒體報導，徐光曦在機場表示，兆豐金只是申報上出現問題，但卻被汙名化成洗錢，實在滿可惜，如果自己請辭讓外界沒有藉口再攻擊兆豐金，他認為「這不是很好嗎？」，徐光曦還說自己無愧良心就好，讓外界公正調查，早日還兆豐清白，也還自己清白。

徐光曦也說到，這次赴美拜會洛杉磯、芝加哥分行的當地主管機關，說明了兆豐金的狀況，並向美方表示兆豐內控已有很大改進，美方聽了也相當正面回應且表示體諒。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金 兆豐銀涉洗錢 徐光曦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：辭兆豐董座後返台 徐光曦：被汙名化成洗錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.